Не все смогут совершить то, что удалось 11-летнему украинцу.

Маленький украинец без родительской помощи смог добраться до Словакии

О том, что одиннадцатилетний украинский мальчик успешно доехал из Запорожской области к родственникам, проживающим в Братиславе, причем без всякого сопровождения, а также некоторые подробности об этом путешествии, на своей странице в соцсети Facebook, пишет МВД Словакии.

В частности, до Словакии 11-летний украинец добрался имея при себе только полиэтиленовый пакет, в котором находились его документы. Номер телефона мамы был написан на его руке. Но восхищение вызывает и то, что он пересек границу сам, поскольку мама вынуждена были остаться в Украине.

Отметим, что местные волонтеры сразу согрели и накормили ребенка. И, как пишут в МВД Словакии, малыш не остался равнодушным: "Он покорил всех своей улыбкой, бесстрашием и решительностью, достойными настоящего героя.".

Также, благодаря номеру, нанесенному обычной ручкой на руку, и записке в документах, позднее удалось связаться с его близкими, которые пришли за ним немного позже. Таким образом, вся эта история закончилась благополучно.

Как стало известно, с мамой мальчика тоже вышли на связь: она поблагодарила всех, кто помог ее сыну. А сама Юлия не смогла уехать с ребенком(отца у мальчика нет), поскольку в тот момент ухаживала за 84-летней матерью, проживающей поблизости от Энергодара, который обстреливается российскими оккупантами.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в этот понедельник, 7-го марта, в Гааге состоится первое судебное заседание о войне России и Украины.

Также ранее мы информировали о том, что ВСУ отбили Чугуев и разбили значительную группировку российских войск.

А до этого наш портал сообщали о том, сколько уже обезврежено сил российских оккупантов.