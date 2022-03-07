Отличительные черты российской техники, а именно английская буква "Z" на корпусе вскоре превратится в свастику нынешних лет.

Министр обороны Украины Алексей Резников указал на знаковое совпадение. Оккупанты из России используют знак "Z", который в свое время использовали нацисты.

Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети Twitter.

Вот что это такое — русский мир. Так, в 1943 году в лагере смерти Заксенхаузен была "Станция Z", где происходили массовые убийства. В ней находилось специальное устройство для выстрела в голову, и газовая камера.

Иногда транспортные средства с людьми отправлялись непосредственно в это здание, минуя регистрацию в лагере, в связи с чем невозможно установить точное количество убитых здесь людей.

К своему объяснению он также прикрепил картинку, на которой кто-то из народных умельцев сместил две буквы Z, из-за чего они и правду начали напоминать немецкую свастику.

Напомним, генерал из Чугуева приказал бомбить Харьков.

Как сообщала Politeka, глава Минобороны Резников сообщил обнадеживающие новости.

Также Politeka писала, что ВСУ ликвидировали двух подполковников вражеской армии.