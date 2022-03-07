Украинцев предупредили, где на границе с Европой сейчас наибольшие пробки и рассказали, как их избежать.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на Национальную полицию, сейчас наибольшее скопление людей, которые пытаются пересечь границу, собралось во Львовской области. При этом, есть и другие пути, как попасть на территорию Европы без километровых очередей.

"Сейчас наиболее перегружена Львовская область. Люди стоят в километровых очередях не менее 20 часов. Уважаемые граждане, на других пунктах пропуска гораздо свободнее! Разгрузите дороги и сэкономьте время. Выберите для проезда другие направления", - говорится в сообщении.

В настоящее время ситуация с очередями на подъезде к пунктам пропуска следующая:

Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 150 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 800 л/а, 100 пешеходов;

«Рава-Русская» – 500 л/а, 0 пешеходов;

«Грушев» – 700 л/а, 200 пешеходов;

«Смольница» – 500 л/а, 50 пешеходов;

«Краковец» – 1000 л/а, 800 пешеходов;

«Шегини» – 700 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» - 60 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 50 л/а, 120 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 15 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвонковое» - 0 л/а, 0 пешеходов;

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 30 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 10 л/а,0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 300 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряное» - 0 л/а, 0 пешеходов

«Могилев-Подольский» – 27 л/а, 10 пешеходов.

«Бронница» – 16 л/а, 12 пешеходов

Также напоминаем о необходимости соблюдения четких инструкций на блокпостах. Это все ради вашей безопасности!

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