Только два варианта - за Путина, или за Украину.

Украинский исполнитель безапелляционно высказался относительно провластной позиции артистов из РФ

То, как Андрей Данилко, также известный под псевдонимом "Верка Сердючка", с праведным гневом прошелся по российским коллегам по сцене, которые, как и Путин, пытаются оправдать немотивированную войну России против нашей страны, можно увидеть в программе на YouTube-канале " В гостях у Гордона ".

По словам Андрея Данилко, и российские, и украинские артисты попросту не имеют никакого морального права на какие-либо "виляния", и должны определиться, чью именно сторону они выбрали: "Сейчас экзамен - и мы увидим, кто есть кто".

Также, украинского шоумена возмутила позиция определенных публичных личностей, которые, вслед за своим "кумиром", Путиным, почему-то считают российско-украинскую войну не настоящей, а какой-то "спецоперацией".

"Меня удивляют люди, которые это одобряют. Я просто в шоке, когда какие-то российские артисты говорят: "Путин прав". Путин прав, что нет городов? Путин прав, что убивают детей? Ну как ты можешь такое молоть?! "Спецоперация", бл***! Какая спецоперация? Но, опять же, это экзамен. Сейчас мы видим, кто есть кто", - подчеркнул Андрей Данилко.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что телеведущая Онуфрийчук рассказала о своей волонтерской жизни.

Также ранее мы информировали о том, что Надя Дорофеева напомнила украинцам, каким был этот День Независимости.

А до этого наш портал сообщали о том, что Юлия Санина из "The Hardkiss", вместе с Олей Поляковой и Дзидзьо, записали обращение к правительству РФ.