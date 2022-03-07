Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас вместе с миллионами украинцев переживает страшные события в Киеве и во всей стране, опубликовала светлое видео. В ролике певица показала фрагмент своего яркого выступления на День Независимости Украины в прошлом году, а также дала необычное обещание украинским защитникам.

Как видно, в прошлом году на День Независимости Надя исполнила легендарную песню группы KAZKA "Плакала". Видео, которое она показала должно было напомнить украинцам о довоенном времени. А в подписи к публикации певица подержала своих поклонников теплыми словами, и дала обещание украинским защитникам.

"Вот просто представьте, каким будет День Независимости 2022 года. Я верю в нас! Я верю в победу. Я верю в Украину. Я верю в наших людей. Они самые лучшие. Я верю в ребят. Которые защищают нас. Ребята, я буду петь для вас столько, сколько вам захочется, как только эта проклятая война закончится. Добро победит! Берегите себя! Всё будет Украина!", - подписала видео Дорофеева.

Напомним, Андрей Данилко в прямом эфире не смог сдержать эмоций: "Я бы хотел российским людям сказать...".

Как сообщала Politeka, "Я украинский еврей, говорящий по-русски": Муж Дорофеевой не сдержал слезы и обратился к гражданам РФ.

Также Politeka писала, что Дзидзьо обратился к украинкам с важной просьбой: "Покажем всем!".