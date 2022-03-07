Телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая замужем за миллионером Алмазом, пытается активно помочь своей стране и организовала также гуманитарную помощь.

Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - украинская ведущая на ТВ, которая в прошлом сезоне заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками", сейчас она пытается помочь своей стране, которую активно обстреливают оккупанты из РФ. Артистка замужем за бизнесменом-миллионером Алмазом, сейчас она не в Украине, но участвует в протестах за границей, отправляет помочь в страну и делится мыслями в Инстаграм.

«Собирать ежедневно гуманитарную помощь и ездить на митинги в поддержку родной страны — таково мое настоящее… В то время как родные украинцы вынуждены прятаться от обстрелов и взрывов в холодных подвалах, без еды, воды и света ❗️

Совсем не выпускаю из рук телефон. Мое сердце разрывается на миллионы кусочков каждый раз, когда вижу новости💔 Не о такой реальности мы все мечтали, но я верю, что скоро все это кончится и над Украиной будет мирное и светлое небо. 🙏

А пока нам всем нужно держаться, не падать духом и поддерживать Украину и наших героев всем, чем можем 💙💛 Молимся за Украину, за каждый ее город и каждого украинца 🙏🇺🇦» - высказалась Иванна.

Отметим, украинцы 12-е сутки держат оборону, защищая Украину от российских оккупантов, которые по приказу Владимира Путина вторглись 24 февраля. Украинские звезды активно поддерживают украинцев в борьбе, подбадривая в своих блогах. Оля Полякова опубликовала видео, в котором вместе с Дзидзьо, Виталием Козловским и другими звездами прочитали стихи.

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