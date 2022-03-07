Как сообщает Politeka.net, в Instagram известная украинская певица, фронтвумен рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина вместе с другими коллегами решила сделать специальное обращение к Путину, призвав того остановить убийства невинных граждан Украины. Отметим, 24-го февраля войска РФ вторглись в Украину и теперь уничтожают города.

Юлия рассказала вместе со многими коллегами, в том числе с Юрием Горбуновым, Дзидзьо, Поляковой, Джамалой и многими другими, что сейчас сложная обстановка в стране и Путину надо прекратить безумие, которое он начал.

Призыв звезд поддержали и поклонники:

«Слава Украине! 🇺🇦 Героям Слава!; Путин, хватит убивать!; это надо говорить; спасибо Вам за помощь и поддержку Украины все будет Украина 😍; Путин, хватит убивать!; Положить конец расправе с Путиным; всем надо поддержка, спасибо, что не сдаетесь».

Как известно, российские войска вторглись в Украину и обстреливают не только стратегические объекты. В сети журналисты, блогеры и жители показывают последствия обстрелов по мирным гражданам.

Юлия также высказалась:

«Спальный район Киева, мирные жители. Спасибо всем, кто вышел вчера на митинги! Самоудалитесь пожалуйста все, кто пишет «где вы были 8 лет назад!». Мы были на своей земле! А российские войска обстреливали ежедневно нашу бабушку в Горловке. Как же многим промыли мозг за эти годы. Прекратите смотреть российское ТВ. Там НЕТ правды» - пишет Юлия.

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