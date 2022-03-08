Ирпень не сдается, а оккупанты могут идти туда, куда поплыл русский корабль.

Мэр Ирпеня дал достойный ответ на требования российских оккупантов

То, что представители военных формирований страны-агрессора дали 24 часа на полную сдачу города Ирпень в Киевской области, но местная власть категорично отказалась, следует из сообщения мэра города, Александра Маркушина , включая некоторые подробности, размещенные в соцсети Facebook.

В частности, в понедельник, в 5 часов 58 минут вечера, Маркушину поступило сообщение от оккупантов, в котором были явные угрозы его жизни и здоровью, включая фактическое требование о полной сдаче города Ирпень.

Естественно, что подобные требования вызвали у мэра легкое удивление: "Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли - Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!".

В свою очередь, мэр сделал агрессорам ответное предложение, от которого, возможно, им будет сложно отказаться: "В течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской общины и сохранить жизнь и здоровье нескольким тысячам российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая. Возвращайтесь в Россию, а женщин Ирпенской общины я поздравлю и без Вас".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что добровольцы из Польши показали уничтоженную технику РФ, и дали ей емкую характеристику.

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