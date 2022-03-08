Какая ситуация отслеживается на приграничных пунктах пропуска в Украине
О том, через какие пропускные пункты лучше всего пересечь границу в этот вторник, 8-го марта, и где не надо будет стоять в долгих очередях, на своем аккаунте в соцсети Facebook, информирует
В Польшу:
- "Ягодин" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Устилуг" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Угринов" - 100 авто/0 пешеходов;
- "Рава-Русская" - 150 авто/0 пешеходов;
- "Грушев" - 500 авто/100 пешеходов;
- "Смольница" - 300 авто/70 пешеходов;
- "Краковец" - 600 авто/1 500 пешеходов;
- "Шегини" - 620 авто/200 пешеходов.
В Словацкую Республику:
- "Малый Березный" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Ужгород" - 150 авто/0 пешеходов.
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов.
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В Венгрию:
- "Тиса" - 15 авто(пешеходов не пропускают);
- "Звоночная" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Косино" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Лужанка" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Вилок" - 30 авто/0 пешеходов.
В Румынию:
- "Дьяково" - 10 авто/0 пешеходов;
- "Солотвино" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Порубное" - 150 авто/0 пешеходов.
В Республику Молдову:
- "Мамалыга" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Россошаны" - 0 авто/0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 авто/0 пешеходов.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что РФ сокращает свои требования, Арестович раскрыл подробности.
Также ранее мы информировали о том, что польские добровольцы похвастались уничтоженной техникой РФ, обозвав этот хлам "русским говном".
А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупанты нанесли новый удар по Сумам, погибли дети.