Какая ситуация отслеживается на приграничных пунктах пропуска в Украине

О том, через какие пропускные пункты лучше всего пересечь границу в этот вторник, 8-го марта, и где не надо будет стоять в долгих очередях, на своем аккаунте в соцсети Facebook, информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины .

В Польшу:

"Ягодин" - 0 авто/0 пешеходов;

"Устилуг" - 0 авто/0 пешеходов;

"Угринов" - 100 авто/0 пешеходов;

"Рава-Русская" - 150 авто/0 пешеходов;

"Грушев" - 500 авто/100 пешеходов;

"Смольница" - 300 авто/70 пешеходов;

"Краковец" - 600 авто/1 500 пешеходов;

"Шегини" - 620 авто/200 пешеходов.

В Словацкую Республику:

"Малый Березный" - 0 авто/0 пешеходов;

"Ужгород" - 150 авто/0 пешеходов.

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов.

В Венгрию:

"Тиса" - 15 авто(пешеходов не пропускают);

"Звоночная" - 0 авто/0 пешеходов;

"Косино" - 0 авто/0 пешеходов;

"Лужанка" - 0 авто/0 пешеходов;

"Вилок" - 30 авто/0 пешеходов.

В Румынию:

"Дьяково" - 10 авто/0 пешеходов;

"Солотвино" - 0 авто/0 пешеходов;

"Порубное" - 150 авто/0 пешеходов.

В Республику Молдову:

"Мамалыга" - 0 авто/0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 авто/0 пешеходов;

"Россошаны" - 0 авто/0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 авто/0 пешеходов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что РФ сокращает свои требования, Арестович раскрыл подробности.

Также ранее мы информировали о том, что польские добровольцы похвастались уничтоженной техникой РФ, обозвав этот хлам "русским говном".

А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупанты нанесли новый удар по Сумам, погибли дети.