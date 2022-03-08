Какая ситуация отслеживается на приграничных пунктах пропуска в Украине

О том, через какие пропускные пункты лучше всего пересечь границу в этот вторник, 8-го марта, и где не надо будет стоять в долгих очередях, на своем аккаунте в соцсети Facebook, информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В Польшу:

  • "Ягодин" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Устилуг" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Угринов" - 100 авто/0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" - 150 авто/0 пешеходов;
  • "Грушев" - 500 авто/100 пешеходов;
  • "Смольница" - 300 авто/70 пешеходов;
  • "Краковец" - 600 авто/1 500 пешеходов;
  • "Шегини" - 620 авто/200 пешеходов.

В Словацкую Республику:

  • "Малый Березный" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Ужгород" - 150 авто/0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов.

граница, пункт пропуска

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В Венгрию:

  • "Тиса" - 15 авто(пешеходов не пропускают);
  • "Звоночная" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Косино" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Лужанка" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Вилок" - 30 авто/0 пешеходов.

В Румынию:

  • "Дьяково" - 10 авто/0 пешеходов;
  • "Солотвино" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Порубное" - 150 авто/0 пешеходов.

В Республику Молдову:

  • "Мамалыга" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Россошаны" - 0 авто/0 пешеходов;
  • "Сокиряны" - 0 авто/0 пешеходов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что РФ сокращает свои требования, Арестович раскрыл подробности.

Также ранее мы информировали о том, что польские добровольцы похвастались уничтоженной техникой РФ, обозвав этот хлам "русским говном".

А до этого наш портал сообщали о том, что российские оккупанты нанесли новый удар по Сумам, погибли дети.