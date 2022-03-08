Польские добровольцы, прибывшие в Украину на помощь в борьбе с российской агрессией, показали, как уничтожили оккупантов. Результатом работы военных стала сожженная российская техника в одном из населенных пунктов.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал в сети видео, на котором мужчина на польском языке рассказывает о технике россиян, которую удалось уничтожить.
На видео мужчина ходит между разбитой российской техникой и хвастается, как много ее удалось обезвредить. "Вот, что мы здесь наделали? Раз***али русское гувно", – говорит он.
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