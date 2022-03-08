Польские добровольцы стали одними из первых, кто выразил желание приехать в Украину

Польские добровольцы, прибывшие в Украину на помощь в борьбе с российской агрессией, показали, как уничтожили оккупантов. Результатом работы военных стала сожженная российская техника в одном из населенных пунктов.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал в сети видео, на котором мужчина на польском языке рассказывает о технике россиян, которую удалось уничтожить.

На видео мужчина ходит между разбитой российской техникой и хвастается, как много ее удалось обезвредить. "Вот, что мы здесь наделали? Раз***али русское гувно", – говорит он.

Напомним, Россия снижает свои требования, Арестович раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, агрессор превратил город в руины из-за неудачи с захватом.

Также Politeka писала, что видео с плачущим ребенком на границе с Польшей потрясло мир.