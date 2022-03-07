Служба безпеки України продовжує викривати російських військових злочинців, зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу. У Рівному СБУ схопила місцевого жителя, який працював на ворога. Про це повідомили в СБУ.
Чоловік збирав і передавав окупантам відомості про транспорт ЗСУ, розташованому на Західній Україні. Крім того, його цікавили військові об'єкти одного з міст Рівненщини.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, генерал з Чугуєва наказав бомбити Харків.
Як повідомляла Politeka, глава Міноборони Резніков повідомив обнадійливі новини.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
«Українська нація здатна не лише зупинити, але й здати на металобрухт»: скільки вже знешкоджено сил окупантів
Україна пішла в контрнаступ під Маріуполем, подробиці: "Близько 30 російських окупантів..."
"День розплати настав": українські силовики поквиталися з військовими, які перейшли на бік РФ в 2014 році
Шуфрич спійманий у Києві, арсенал при затриманні нардепа вражає: "Зі спиляним номером..."
Також Politeka писала, що ЗСУ ліквідували двох підполковників ворожої армії.