Наразі йому повідомлено про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України продовжує викривати російських військових злочинців, зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу. У Рівному СБУ схопила місцевого жителя, який працював на ворога. Про це повідомили в СБУ.

Чоловік збирав і передавав окупантам відомості про транспорт ЗСУ, розташованому на Західній Україні. Крім того, його цікавили військові об'єкти одного з міст Рівненщини.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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