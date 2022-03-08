Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса из Челябинска был сбит на своем самолете Су-34 5 марта во время бомбардировки жилых кварталов города Чернигов. Штурман вражеского самолета погиб. Летчик был взят в плен.
Видео его показаний опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов. Они желают смерти украинцам и не важно, что это мирное население.
При этом для ударов используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500.
Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Красноярцев обратился к находящимся на аэродроме в Брянске российским коллегам с призывом прекратить авиаудары.
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