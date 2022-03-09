Украинские военные показали, в каком ужасном состоянии находится военная техника армии РФ. Так, можно увидеть миномет российских оккупантов, на котором установлены разные колеса, а краска смывается снегом.

"Вторая армия мира. Они даже букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотные. Вторая армия мира, бл***. Одно колесо такое, другое такое. Краска смывается. Все в ху**е и в zaл**е", – говорится в одном из описаний к видео, которое сейчас гуляет по сети.

Разваленный миномет российских оккупантов сняли на видео в Харьковской области.

Напомним, разрушения Ирпеня и Гостомеля показали из космоса.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Передача боевых самолетов Украине: Великобритания пообещала поддержать Польшу

Внук и сын Ротару пытались сбежать из Украины на лодке: кадры задержания

Выплаты по 30 тыс. гривен ежемесячно: в Кабмине объявили, кто из украинцев теперь имеет право

Огромный снаряд попал в жилой дом Чернигова и не сдетонировал, размеры впечатляют: "Враг с воздуха..."
Показать еще

Как сообщала Politeka, россияне выстроились в огромные очереди к банкоматам.

Также Politeka писала, что в МВД обнадежили украинцев новыми данными, но призвали не расслабляться.