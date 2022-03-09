Украинские военные показали, в каком ужасном состоянии находится военная техника армии РФ. Так, можно увидеть миномет российских оккупантов, на котором установлены разные колеса, а краска смывается снегом.
"Вторая армия мира. Они даже букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотные. Вторая армия мира, бл***. Одно колесо такое, другое такое. Краска смывается. Все в ху**е и в zaл**е", – говорится в одном из описаний к видео, которое сейчас гуляет по сети.
Разваленный миномет российских оккупантов сняли на видео в Харьковской области.
Напомним, разрушения Ирпеня и Гостомеля показали из космоса.
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Как сообщала Politeka, россияне выстроились в огромные очереди к банкоматам.
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