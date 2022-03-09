У Мережі з'явилися знімки глобальних руйнувань мирних міст України, які видно навіть з орбіти

Фото центральної частини кількох міст, практично знищених російськими окупантами, включаючи околиці цих населених пунктів, були зроблені над Україною із супутників компанії "Maxar Technologies", вперше за останні кілька тижнів, і опубліковані " Censor.Net ".

На цих сумних фотографіях можна розглянути легендарний розбитий міст в Ірпені, під яким довгий час від обстрілів росіян ховалися мирні українці. Також, видно й угруповання бронетехніки, прямо посеред аеропорту "Антонов".

Варто нагадати, що біля Ірпеня, унаслідок постійних обстрілів і ударів "з повітря" зафіксовані масивні руйнування в житловому секторі та фактично знищена інфраструктура. Крім того, "російська орда" повністю знищила міст.

Крім цього, окупанти змогли захопити аеродром "Антонов" в Гостомелі, і знищили флагман української авіації: єдиний у своєму роді унікальний літак - Ан-225 "Мрія".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російських студентів почали відраховувати з навчальних установ, щоб поповнити ряди поріділої армії.

Також раніше ми інформували про те, що у МВС обнадіяли українців оновленою інформацією, але закликали не розслаблятися.

А до цього наш портал повідомляли про те, що з Криму екстрено вивозять сім'ї співробітників ФСБ, Росія вже в паніці.