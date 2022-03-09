У Росії люди шикуються у величезні черги до банкоматів і не розходяться навіть вночі після того, як Центробанк заборонив знімати більше 10 тис.доларів готівкою.
Як повідомляти Telegram-канал "обережно новини","на тлі останніх новин від ЦБ в Москві знову виникли черги в банкомати".
Згідно з рішенням Центробанку РФ, зняти готівкою можна тільки 10 тис. доларів, решту суми зі свого вкладу можна отримати тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.
"У російських банках близько 90% валютних рахунків не перевищують суму в 10 тис. доларів США, тобто, 90% власників валютних вкладів або рахунків зможуть повністю отримати свої кошти в готівковій валюті", - Заявили в Центробанку.
А ось Євро взагалі зняти неможливо взагалі, тільки в еквіваленті в доларах або рублях.
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Також відзначимо, в Росії вартість долара на готівковому ринку продовжує зростати - станом на ранок 9 березня вона досягла позначки в 190 рублів. Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.
При цьому в багатьох обмінниках валюти просто вже не залишилося і вони стоять закритими. А Банк Росії прийняв рішення "у зв'язку зі складною ситуацією" не відкривати торги акціями.
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