Поки все спокійно, але сподіватися на затяжну перерву не варто.

У ніч на цю середу, в містах нашої країни було відносно спокійно

Про те, що вночі з 8-го на 9-е березня, в Україні, переважно, зберігалися досить спокійні обставини, якщо порівнювати з попередньою добою, але не у всіх населених пунктах, посилаючись на заяву радника глави МВС, Вадима Денисенка, що прозвучала під час проведення телемарафону, пише " Укрінформ ".

Прямий текст Денисенка:"Ця ніч у порівнянні з іншими була досить спокійною".

Втім, за словами Денисенка, вельми непросто було, як і раніше, в Маріуполі - місто вже понад тиждень обложене російськими окупантами, які не пропускають ніякої гуманітарної допомоги, і з цієї причини, у людей відсутні вода, продукти та медикаменти.

Також, в місті не представляється можливим провести евакуацію мирного населення, оскільки постійно відбуваються обстріли з боку військ країни-агресора.

Але є і ще одна "гаряча точка" - вороги постійно намагаються прорватися в Ізюм, щоб захопити місто, але їм це, на щастя, не вдається.

"Дуже рано ще розслаблятися. Вчора і сьогодні вранці читаю багато постів про те, що ми вже майже перемогли. Ми всі пам'ятаємо спортивний принцип: матч йде до фінального свистка. Тому в такому випадку ще дуже рано розслаблятися, ворог ще дуже сильний", - підвів якусь межу Денисенко.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що бувший Міністр оборони Грузії приєднався до бійців ЗСУ.

Також раніше ми інформували про те, що з Криму екстрено вивозять сім'ї співробітників ФСБ.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російських студентів почали відраховувати з ВНЗ, заради поповнення поріділої армії.