Враг не совершает активных наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города.

Как пишет Politeka.net, сейчас под Харьковом враг вынужден был отойти к своей границе. ВСУ уже уничтожили враждебную базу, которая размещалась возле города Дергачи. Об этом сегодня, девятого марта, сообщил глава облгосадминистрации Синегубов Олег.

По его словам, ночью было много обстрелов жилого массива Харькова, а в Изюме были ракетными обстрелы, а также были попытки авианалетов, однако Харьков полностью находится под обороной ВСУ.

Враг не совершает активных наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города. За минувшие сутки российские оккупационные войска наносили более 50 артиллерийских обстрелов и обстрелов из реактивной системы залпового огня по районам Алексеевка, Пятихатки, Белгородского шоссе, Холодной горы, Дергачев, Северной и Южной Салтовки.

Также был авианалет истребителей противника из города Белгород РФ на город Изюм. Но в результате слаженных действий подразделений противовоздушной обороны ВСУ самолеты отступили и взяли обратный курс. Потери среди личного состава ВСУ отсутствуют.

Также мы писали, под Харьковом 8 марта украинские воины разгромили группу кадыровцев, собиравшихся наступать на город. А рассказывали, что их пуля не берет! Но украинские защитники уничтожают их качественно и быстро.

Враг понес огромные потери. Фото и видео с места боя полка "Азов" и кадыровцев выложил Константин Немичев.

Напомним, среди жертв авиаудара оказался украинский чемпион и вся его семья.

Как сообщала Politeka, военная техника армии РФ в ужасном состоянии, ВСУ показали все на видео.

Также Politeka писала, селяне победили 4 танка оккупантов с помощью флагов Украины.