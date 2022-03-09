В социальной сети рассказали забавную байку о приключениях российских оккупантов
Историю о неадекватности экипажей четырех танков войск страны-агрессора, двух флагах Украины, и которая, похоже, произошла в одном селе Сумской области, на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала
Стоит отметить, что поначалу в тупость оккупантов просто таки невозможно поверить, но с другой стороны, жизнь довольно часто преподносит подобные "сюрпризы", которые малоприятны одним, но весьма позитивны для других, то есть нас, украинцев. Полный текст опубликован чуть ниже.
В комментариях под своим сообщением, авторка-сумчанка поначалу отвечала всем, что только слышала этот рассказ, но сама так и не удосужилась проверить.
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Позднее выяснилось, что все это фееричное действо все же произошло поблизости от села Каменное, что на Лебединщине, в Сумской области. И это подтверждается фотоснимками с места событий.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что людей эвакуируют из "горячих точек" в Киевской области - названо время и место.
Также ранее мы информировали о том, что легенда "Динамо" рассказал о борьбе украинцев с российской армией.
А до этого наш портал сообщали о том, что погода подготовила жесткий сюрприз для российских оккупантов.