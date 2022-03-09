Российские оккупанты все чаще, для формирования пропагандисткой "картинки", выдают свою же уничтоженную технику за нашу

Российские каналы показывают свои же сгоревшие танки и прочую технику, полагая, что недалекие зрители из РФ примут этот хлам за украинский. Об этом, ссылаясь слова, прозвучавшие на брифинге, проведенном советником руководителя Офиса Президента, Алексеем Арестовичем, пишут " Украинские национальные новости ".

По словам Арестовича, ВСУ наносит урон противнику, тот теряет свои морально-волевые качества, потому находится, по большей части, в достаточно беспомощном состоянии, после чего и сдается нашим войскам. Однако чтобы усилия не пропадали впустую, страна-агрессор переносит их в свое "уютное" информационно-психологическое пространство, поближе к телевизору.

"Наши специалисты уже выявили, что большинство уничтоженной украинской техники - уничтоженная техника российских войск, которую журналисты снимают, или же выставляют в таком ракурсе, что якобы это несут потери Вооруженные силы Украины", - подчеркнул Арестович.

Безусловно, Вооруженные силы Украины и Силы обороны несут некоторые потери, но эти утраты гораздо меньше, чем у "российской орды".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Президент Украины, Владимир Зеленский, на вторую неделю войны с Россией обратился к украинцам с важными словами.

Также ранее мы информировали о том, что еще один вражеский самолет сбили над Киевом.

А до этого наш портал сообщали о том, что Владимир Зеленский подсказал российским солдатам, как им пока еще можно спастись.