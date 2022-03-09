Российские оккупанты все чаще, для формирования пропагандисткой "картинки", выдают свою же уничтоженную технику за нашу

Российские каналы показывают свои же сгоревшие танки и прочую технику, полагая, что недалекие зрители из РФ примут этот хлам за украинский. Об этом, ссылаясь слова, прозвучавшие на брифинге, проведенном советником руководителя Офиса Президента, Алексеем Арестовичем, пишут "Украинские национальные новости".

По словам Арестовича, ВСУ наносит урон противнику, тот теряет свои морально-волевые качества, потому находится, по большей части, в достаточно беспомощном состоянии, после чего и сдается нашим войскам. Однако чтобы усилия не пропадали впустую, страна-агрессор переносит их в свое "уютное" информационно-психологическое пространство, поближе к телевизору.

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"Наши специалисты уже выявили, что большинство уничтоженной украинской техники - уничтоженная техника российских войск, которую журналисты снимают, или же выставляют в таком ракурсе, что якобы это несут потери Вооруженные силы Украины", - подчеркнул Арестович.

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Безусловно, Вооруженные силы Украины и Силы обороны несут некоторые потери, но эти утраты гораздо меньше, чем у "российской орды".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Президент Украины, Владимир Зеленский, на вторую неделю войны с Россией обратился к украинцам с важными словами.

Также ранее мы информировали о том, что еще один вражеский самолет сбили над Киевом.

А до этого наш портал сообщали о том, что Владимир Зеленский подсказал российским солдатам, как им пока еще можно спастись.