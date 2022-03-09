Как пишет Politeka.net, украинцы 14-е сутки обороняются от российских оккупационных войск. Прорыв за это время удалось не только остановить, но на некоторых направлениях и пойти в контрнаступление. А сегодня, 9 марта, советник главы ОП Алексей Арестович на новом брифинге рассказал о планах оккупантов.

"Дорогие друзья, 14-е сутки войны, третья неделя сегодня пойдет войны с российским агрессором. И тот самый агрессор на протяжении сегодняшней ночи активных действий не проводил. Он использовал паузу для перегруппировки, накопления сил и попыткам продвижения по тем направлениям, которые установлены, как главные: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, но это не удается", - сказал Арестович, дополнив, что ВСУ и другие силы обороны сдерживают противника.

Напомним, выдают свое за чужое: Арестович рассказал, на какие крайние меры идут российские пропагандисты

А еще Politeka писала, что Россия снижает свои требования, Арестович раскрыл подробности

Также Politeka сообщала, что Зеленский выступил с новым заявлением