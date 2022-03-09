Российские военные несут значительные потери в то время, как ВСУ успешно ведет оборонную операцию.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке оперативной информации по состоянию на 18:00 9 марта.

В частности, сообщается, что украинские военные успешно проводят оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон. На Востоке они сдерживают российских оккупантов в Донецком, Слобожанском и Таврическом районах.

На Северо-Западе ВСУ прикрывают границу с Беларусью, а также проводит оборонную операцию в Полесском и Волынском операционных районах. Продолжает обороняться город Чернигов. Группировка сил обороны Киева также удерживает определенные рубежи.

Известно, что российские военные понесли значительные потери в районе Бородянки и Макарова.

В Мариуполе враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру города. Сегодня были нанесены ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города.

«Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается», - говорится в сообщении.

При этом украинцев предупредили о том, что подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические провокации, направленные на подрыв доверия к представителям местных украинских органов власти.

Напомним, Минобороны рассказал, как быстро помочь ВСУ.

Как сообщала Politeka, украинцы после эвакуации рассказали о жизни в оккупированных городах.

Также Politeka писала, что оккупанты РФ скинули бомбы на детскую больницу в Мариуполе.