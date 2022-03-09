Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке оперативной информации по состоянию на 18:00 9 марта.
В частности, сообщается, что украинские военные успешно проводят оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон. На Востоке они сдерживают российских оккупантов в Донецком, Слобожанском и Таврическом районах.
На Северо-Западе ВСУ прикрывают границу с Беларусью, а также проводит оборонную операцию в Полесском и Волынском операционных районах. Продолжает обороняться город Чернигов. Группировка сил обороны Киева также удерживает определенные рубежи.
Известно, что российские военные понесли значительные потери в районе Бородянки и Макарова.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Жизнь Зеленского под угрозой, в ОПУ рассказали о попытках покушения: "Главная цель для Путина"
Вернет Украине территории и выплатит репарации: Борис Джонсон пояснил, что ждет РФ
"Царство небесное": среди жертв авиаудара оказался украинский чемпион и вся его семья
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
В Мариуполе враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру города. Сегодня были нанесены ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города.
«Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается», - говорится в сообщении.
При этом украинцев предупредили о том, что подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические провокации, направленные на подрыв доверия к представителям местных украинских органов власти.
Напомним, Минобороны рассказал, как быстро помочь ВСУ.
Как сообщала Politeka, украинцы после эвакуации рассказали о жизни в оккупированных городах.
Также Politeka писала, что оккупанты РФ скинули бомбы на детскую больницу в Мариуполе.