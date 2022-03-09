Как пишет Politeka.net, министр обороны Украины Резников Алексей рассказал украинцам о том, как быстро и важно помочь украинским бойцам. Подробности вместе с фото были представлены на странице ВСУ в Фейсбуке.

«Уважаемые украинцы! Тысячи наших граждан уже оказывают сопротивление на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный! Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожены многие техники. Вы помогли сохранить многие жизни.

Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит русские войска и обеспечит преимущество наших воинов.

Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним!», - отмечает Резников.

Отметим, на 14-й день войны с Россией люди продолжают сотнями выезжать из разных населенных пунктов Украины, оказавшихся под вражескими ударами.

9 марта полицейские Киевской области совместно с представителями Красного Креста, спасателями ГСЧС и сотрудниками органов местного самоуправления организовали эвакуацию людей из Ирпеня и Ворзеля, которые временно оккупированы российскими военными. Всего удалось вывезти более 3 тысяч человек, среди которых было несколько сотен детей, пожилых и тяжелобольных людей.

Напомним, Осадчая рассказала, почему украинцами уже можно гордиться: "Мы обещаем, что будем стоять!".

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