Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства".

Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. Об этом говорит один из таких "частных охранников", который попал в плен к украинским силовикам, информирует СБУ.

На видео спецслужбе Украины оккупант признается, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужа, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в тайне.

Потом оказалось, что его задачей было доставить два КамАЗа боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова. Но украинские военные полностью разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранения.

"Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть. И на оккупантов не ждет в Украине ничто и никто, кроме смерти", - добавили в СБУ.

Напомним, российские солдаты сдались в плен украинским фермерам.

Как сообщала Politeka, СБУ разоблачили предателя, который помогал российским оккупантам.

Также Politeka писала, что офицеры РФ убежали, побросав документы.