Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. Об этом говорит один из таких "частных охранников", который попал в плен к украинским силовикам, информирует СБУ.
На видео спецслужбе Украины оккупант признается, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужа, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в тайне.
Потом оказалось, что его задачей было доставить два КамАЗа боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова. Но украинские военные полностью разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранения.
"Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть. И на оккупантов не ждет в Украине ничто и никто, кроме смерти", - добавили в СБУ.
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Напомним, российские солдаты сдались в плен украинским фермерам.
Как сообщала Politeka, СБУ разоблачили предателя, который помогал российским оккупантам.
Также Politeka писала, что офицеры РФ убежали, побросав документы.