У Чернігівській області офіцери країни-агресора просто втекли, "скинувши" всі свої документи
Про те, що у російських окупантів в Україні існує не більше кількох варіантів вибору: бути вбитими ЗСУ, потрапити в полон, або з ганьбою бігти у РФ, і зараз навіть офіцери віддають перевагу третьому, свідчить публікація
Як вже зрозуміло, зустрівшись з гідним опором української армії під Черніговом, російські офіцери рятувалися втечею.
Але забавний той факт, що при втечі, ці офіцери найсильнішої армії, як було неодноразово заявлено, викинули пакет своєї документації, вирішивши й без неї, "городами" пробиратися в рідну Росію.
При цьому, серед документів не тільки військові квитки, а й російські паспорти, за якими з легкістю можна визначитися з їх фактичним місцем проживання.
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"Настав час наших єгерів і партизанів. Ми добре всі пам'ятаємо, що Чернігівщина - край партизанської слави", — зайвий раз нагадали в ОК "Північ".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Арестович спрогнозував, через скільки діб армія РФ помітно ослабне.
Також раніше ми інформували про те, що у бою під Миколаєвом загинув відомий львівський журналіст.
А до цього наш портал повідомляли про те, що замість активних дій, російські окупанти перейшли до" психологічних " операцій.