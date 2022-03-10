Украинцам рассказали о том, как можно оборудовать погреба в сельских домах, чтобы использовать их в качестве убежища.

Как пишет Politeka.net, полезная информация появилась в Инстаграм-аккаунте bezdomnie.ua, который регулярно рассказывает украинцам, как спасаться в своих домах в условиях непрекращающихся обстрелов.

На этот раз автор аккаунта рассказал, как выжить людям из сел.

«Обычный сельский дом ни в коем случае не может быть убежищем! Вас в нем ничто не защищает кроме молитв. Также убежищем не может быть подвал под домом и не обустроенный погреб», - подчеркнул автор.

Он уточнил, что погреб можно обустроить для того, чтобы он стал надежным убежищем. Для этого прежде всего нужно прорыть в погребе второй выход на улицу. Он должен располагаться в противоположной стороне от главного и быть укреплен досками. Рыть второй вход нужно изнутри погреба, вынося землю через основной вход и высыпая её на погреб.

«Ещё можно посреди погреба вырыть яму метра два на метр со ступеньками в обе стороны, а центральную часть ямы сверху накрыть досками. Это будет тем самым правилом Двух Стен на случай прямого попадания по погребу: сам погреб завалится, но вы останетесь сидеть в яме, которую вырыли внутри погреба», - рассказал автор.

Он добавил, что в погребе обязательно должны быть лопаты с обрезанными ручками (на случай завала), а также достаточные запасы воды и еды.

Автор также рекомендует сделать несколько дырок для дополнительной подачи кислорода. Для этого можно использовать обычные трубы/шланги и т.д., просовывая их в разных местах наружу, уточняет автор.

Автор публикации добавил, что эти советы уже помогли многим людям выжить в котлах под Черниговым и Сумами.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал наставление украинцам, как бороться с чувством бессилия.

Как сообщала Politeka, важные советы, как помочь себе и близким справиться с паникой и страхом.

Также Politeka писала, что в Минздраве поделились советом, как покупать лекарства в нынешних условиях.