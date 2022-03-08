Знаменитый украинский шеф-повар и победитель одного из сезонов проекта «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал украинцам, как справляться с ощущением бессилия.

Как пишет Politeka.net, кулинар поделился полезными для всех украинцев советами в своем Инстаграм.

Так, Клопотенко рассказал о таком понятии в психологии, как выученная беспомощность. Шеф-повар обратил внимание на то, что сейчас на грани такого состояния оказались многие украинцы, которые признаются, что у них опускаются руки.

«Самое страшное в этом состоянии: человек в последствии теряет чувство воли. А оно нам с вами в условиях войны вообще не нужно…Хоть я и не психолог, но взгляните на мои слайды. Если вам откликается, то погуглите, почитайте развернуто и передайте дальше. Это состояние сейчас – наш враг», - подчеркнул Клопотенко.

В своих слайдах шеф-повар рассказал, что состояние выученной беспомощности возникает у человека, когда он попадает в тяжелую ситуацию, на которую никак не может повлиять, или оказывается в центре хаоса, где любое движение может повлечь за собой болезненные ощущения.

Кулинар также поделился советами для борьбы с этим чувством.

«Верните себе ощущение выбора и контроля над своей жизнью. Другими словами: просто что-то делайте. Принимайте решение и немедленно его выполняйте. Можно на элементарном бытовом уровне:

Почистите зубы

Есть возможность готовить еду – готовьте

Мочите врага в информационном пространстве

Загуглите, как сбить дрон или самолет банкой соленых огурцов и потренируйтесь

Сделайте план, что будете делать, когда мы победим», - написал Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко нашел способ порадовать украинцев в смутное время.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко принял ключевое решение, зацепив Злату Огневич.

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