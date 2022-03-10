Легендарный футбольный тренер Николай Павлов не смог подобрать цензурных слов, чтобы описать свое отношение к российской армии. Их зверства и цинизм вызвали у него немалую злость. Об этом Павлов рассказал в интервью изданию "Футбол 24".

"Это нелюди, просто, б***ь, нелюди. Я не верю, что они ничего не знают. Я горд украинцами! К сожалению, я уже не в том возрасте, оружие в руки не беру, но искренне переживаю за наших бойцов, совершающих настоящий подвиг", - отметил Николай Павлов.

Он добавил, что помогает знакомым с эвакуацией. Кроме того тренер верит и надеется на справедливое наказание российских преступников.

Напомним, Ярмоленко прошелся по молчаливой позиции российских футболистов.

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