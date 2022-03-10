В сети решили создать специальную инструкцию с правилами эвакуации, которая должна помочь гражданам обеспечить себе большую безопасность, чем простые хаотичные сборы. Такую инструкцию начали создавать, на основании того, что было замечено на Киевском Вокзале в последнюю неделю.

«Настоятельного рекомендую мамочкам с детьми (а также бабушкам/дедушкам), которые решили эвакуироваться с блокадных городов не брать с собой чемоданы. Постарайтесь все самое необходимое вместить в рюкзак.

Из-за больших скоплений людей (особенно на этапе посадки в поезд) сильно участились случаи потерь детей своими родителями. И хорошо, когда это присходит по периметру Вокзала, когда есть хоть какой-то шанс найтись, но уже зафиксирован не один случай, когда маме удавалось протолкнуть своего ребёнка в уходящий поезд, но из-за чемодана не удавалось сесть самой.

Был случай, когда таким образом уехали во Львов аж трое детей, т.к. пока мама пыталась затащить в уходящий поезд свой чемодан, дети уже находились в вагоне.

Друзья, поймите, толпа имеет серьёзную разрушительную силу, в толпе счёт идёт на миллисекунды. И, отправляясь на вокзал, прежде всего не упускайте из виду своих детей, а потом уже беспокойтесь о сумках и чемоданах.

Да и вообще я рекомендую брать с собой только воду, документы, наличные деньги, телефон/компьютер, зарядки к ним и жизненно необходимые лекарства. Все остальное, абсолютно все, что может понадобиться вам или вашему ребёнку (даже памперсы) можно получить в любом из волонтёрских пунктов помощи, размещённых на вокзалах, границах или в центрах беженцев, куда вы направляетесь. Проверено лично!» - сказано под специальным кадром.

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