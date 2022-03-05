Телеведущая Леся Никитюк посмеялась над оккупантами и заговорила об их "успехах" за последнее время.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной украинской телеведущей, которая активно поддерживает свою страну и граждан, а также активно выступает против незаконного вторжения оккупантов в Украину. Леся часто публикует в сети различные кадры и этот раз не был исключением.

«обращаюсь ко всем мольфарам, бабкам и финалистам Битвы экстрасенсов. Пока ничего не делайте, ВСУ и так прекрасно справляются. Всем мирного дня и неба над головой 🇺🇦🙏» - высмеяла «успехи» оккупантов Никитюк в Инстаграм.

В сети также обсудили события последних дней:

«Господи сохрани нас🙏🏼🇺🇦; Делайте! Делайте! Итого мы сила!!! 😁🙏🇺; Делайте!! Помогайте ребятам, мужчинам 🙏💙; Конотоп уже сделали все 👌; Поздно в Конотопе уже прокляли 😂; Они у нас самые лучшие!🇺🇦💪; Эти фронты уже давно в деле 🔥; Пусть работают; Леся, пусть лучше что нибудь сделают, нашим ребятам легче будет)🙏❤️🇺🇦».

Также сообщалось, некоторые российские артисты стали бежать из страны на фоне войны в Украине. Появились новости, что российская Примадонна Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми решила уехать, как это уже сделали,к примеру Земфира и Рената Литвинова.

Российские СМИ пишут, что примадонну вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой заметили в аэропорту "Внуково" еще 28 февраля.

Напомним, Брежнева, Лобода, Меладзе, Галкин и другие звезды призвали к миру: "Не может быть оправданий войне!"

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