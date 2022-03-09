Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от оккупационных войск России 14-е сутки. Владимир Путин еще 24 февраля объявил войну Украине, после чего отдал приказ о полномасштабном наступлении. Российская певица с украинскими корнями Наташа Королева с тех пор не выходила на связь. Как сообщает "Сегодня", звезда уехала из России.

По некоторым источникам, звезда направилась в Майами, США, где живет ее мама. Стоит отметить, что ее муж Тарзан продолжает активно появляться на публике в Москве.

Ранее мы сообщали, что российская певица Алла Пугачева вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным и детьми уехали из России. Их заметили в аэропорту "Внуково" 28 февраля.

Напомним, Брежнева, Лобода, Меладзе, Галкин и другие звезды призвали к миру: "Не может быть оправданий войне!"

А еще Politeka писала, что Анджелина Джоли неожиданно высказалась о происходящем в Украине: "Я молюсь"

Также Politeka сообщала, что Стивен Кинг поддержал украинцев, сделав то, чего обычно не делает: фото