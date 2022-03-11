Потери "русской орды" в войне с Украиной превысили 14 000 человек
О том, что войска страны-агрессора, на утро этой пятницы, утратили в боях около 14 500 человек, в своем официальном Telegram-канале, информирует политик и общественный деятель, а также бывший глава Министерства внутренних дел Украины,
В частности, согласно информации, касающейся суммарных потерь войск РФ в период с 24-го февраля по 11-е марта, основывающейся на внутренних сводках страны-агрессора, уже понятно, что:
- погибло живой силы, среди личного состава ВС России - 11 034 человек;
- погибло наемников из российских частных военных компаний, таких как пресловутая "Группа Вагнера" - 3 419 человек.
Стоит напомнить, что в соответствии с данными Генштаба ВСУ, за последние 24 часа, российская армия, в результате боевых действий в нашей стране, не досчиталась:
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- 266 человек личного состава;
- 18 танков;
- 60 ББМ;
- 2 артиллерийских систем;
- 2 РСЗО;
- 2 средств ПВО.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Путин решил отправить сирийцев-"добровольцев" на войну с Украиной.
Также ранее мы информировали о том, что родители пленного летчика-оккупанта, сбитого над Николаевом, живут в Украине.
А до этого наш портал сообщали о том, что российский оккупант пожаловался, как их в Украине уничтожает ВСУ.