"Российская орда" несет потери, и в Кремле хотят передать оружие "ЛНР/ДНР", а после и отправить сирийцев на войну против нашей страны

О том, что глава Минобороны РФ Шойгу заявил, что около 16 000 так называемых "добровольцев" с Ближнего Востока, пылают горячим желанием отправиться в "ЛНР/ДНР", чтобы принять посильное участие в боевых действиях против Украины, и не только об этом, пишет " Обозреватель ".

Соответствующее заявление от главы оборонного ведомства страны-агрессора, прозвучало в период проведения заседания Совбеза РФ. Владимир Путин, что неудивительно, учитывая состояние его психологического здоровья, даже одобрил подобную мысль Шойгу, предложив максимально поспособствовать наемникам в доставке "к зоне спецоперации", и вооружить сирийцев средствами ПВО и противотанковыми ракетными комплексами.

Стоит отметить - планы верхушки Кремля, касающиеся отправки на войну с Украиной наемников из Сирии, давно не являются большим секретом. О подобном, еще 6-го марта, писали в издании " The Wall Street Journal ", ссылаясь на собственные источники в правительстве США. В статье утверждали - дело касается только бойцов, имеющих опыт ведения боев в городских условиях.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты обстреляли жилые дома в Сумской области.

Также ранее мы информировали о том, что в Сети появилось видео допроса предателя, который пометил важные объекты инфраструктуры Харькова.

А до этого наш портал сообщали о том, что украинская авиация "утилизировала" целый полк российских десантников.