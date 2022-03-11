Хотели "блицкриг", но что-то пошло не так.

"Русскую орду" не подготовили к военным действиям в нашей стране

О том, что армия страны-агрессора попросту не была готова к вторжению в Украину, сделав определенные выводы из анализа театра боевых действий, заявил представитель ВС Франции, Паскаль Янни, пишут в " CNN ".

По словам Янни, вероятная атака на столицу Украины может произойти ​​в ближайшие несколько дней. Однако взять полный контроль над Киевом просто невозможно, поскольку это совсем иное дело, и на подобные действия требуется очень много времени, которое отсутствует у российских оккупантов.

Лишее тому подтверждение - отвратительная подготовка хваленых российских воинов, которые постоянно сталкиваются с многочисленными трудностями, особенно, если это касается материально-технического обеспечения или разведки. Не способствуют продвижению войск РФ и изменения в погодных условиях - ранний приход весны плюс сопутствующее оттаивание земли, вызывают особые проблемы для мобильности для оккупантов.

В частности, колонна русской техники, приближаясь к Киеву, растянулась фактически на 65 километров, то есть в основном рассеялась, и вынуждена и передислоцироваться, что только на руку защитникам Украины.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Аваков назвал количество ликвидированных оккупантов.

Также ранее мы информировали о том, что опубликованы новые переговоры оккупантов, касающиеся их постоянных неудач.

А до этого наш портал сообщали о том, что арестованные золотовалютные резервы РФ пойдут на восстановление Украины.