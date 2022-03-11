Блицкриг РФ провалился: враги понимают, что Киев им не взять. Несмотря на всю пропагандисткую риторику главное желание путинских оккупантов - уцелеть и дождаться ротации, чтобы уехать из Украины и больше не возвращаться. Такой вывод можно сделать из перехваченного СБУ разговора захватчиков, которые пытались захватить Киев через Бородянку.

Пресслужба СБУ опубликовала запись перехваченного разговора российского оккупанта с женой.

"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем там ждать. Я надеюсь, что нас уже домой отправят», - делится оккупант со своей женой.

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