В ближайшее время совместно с правительствами других стран найдут юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций.

Кабмин с правительствами других стран ищет механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ, заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.

Так, арестованные резервы в размере $415 миллиардов планируют направить для возмещения ущерба, нанесенного россией. Этой суммы достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные потери.

Россия после капитуляции еще должна выплатить репарации Украине, которые бывают в двух формах: денежные и натуральные.

Также страны "Большой семерки" готовят новые санкции против РФ. Их цель – сделать так, чтобы у президента россии владимира путина не было денег на финансирование собственной армии. Надеемся это свершится и россия не увидит своих денег.

Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.

Как сообщала Politeka, свой заработок потеряют россияне на YouTube.

Также Politeka писала, что Евросоюз готовит отказ от российского газа и нефти.