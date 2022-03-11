"Вся ситуация будет решена на поле боя. ВСУ те другие силы обороны поставят точку в агрессии РФ"

Украинские военные смогли остановить продвижение врага практически на всех направлениях. Об этом на брифинге 11 марта сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

«Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается контролированной руководством Украины и руководством Вооруженных сил и сил обороны. Противник в течение суток не совершил ни одного существенного продвижения, остановлен практически на всех направлениях нашими ракетными авиационными ударами и ударами наземных частей. Такие же контратаки были в Харьковском направлении", - отметил советник президента.

Также он сообщил, что оккупанты понеся потери пошли на отчаянные шаги.

"В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по скоплениям врага. И самой в виде мести противник нанес удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, и по Киевщине, Харьковщине, Полтавщине и в других местах», - отметил Арестович.

"Мы знаем, с кем мы имеем дело. Вся ситуация будет решена на поле боя. ВСУ и другие силы обороны поставят точку в агрессии РФ», - подчеркнул Арестович.

Также советник президента сообщил, что потери противника за сутки составили: личного состава - 266, танков - 18, ББМ - 60, артиллерийских систем - 2, РСЗО - 2, средств ПВО - 2 и автомобильной техники - 32.

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