Втрати "російської лорди" у війні з Україною перевищили 14 000 осіб
Про те, що війська країни-агресора, на ранок цієї п'ятниці, втратили в боях близько 14 500 осіб, у своєму офіційному Telegram-каналі, інформує політик і громадський діяч, а також колишній глава Міністерства внутрішніх справ України,
Зокрема, згідно з інформацією, що стосується сумарних втрат військ РФ в період з 24-го лютого по 11-е березня, що грунтується на внутрішніх зведеннях країни-агресора, вже зрозуміло, що:
- загинуло живої сили, серед особового складу ЗС Росії - 11 034 осіб;
- загинуло найманців з російських приватних військових компаній, таких як горезвісна "група Вагнера" - 3 419 осіб.
Варто нагадати, що відповідно до даних Генштабу ЗСУ, за останні 24 години, російська армія, в результаті бойових дій в нашій країні, не дорахувалася:
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- 266 чоловік особового складу;
- 18 танків;
- 60 ББМ;
- 2 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- 2 засобів ППО.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Путін вирішив відправити сирійців-"добровольців" на війну з Україною.
Також раніше ми інформували про те, що батьки полоненого льотчика-окупанта, збитого над Миколаєвом, живуть в Україні.
А до цього наш портал повідомляли про те, що російський окупант поскаржився, як їх в Україні знищує ЗСУ.