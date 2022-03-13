У переговорщиков сейчас около 10 разных предложений, которые касаются прекращения огня и вывода российских оккупационных войск.

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится после того, как стороны проработают юридические нюансы, которые обсуждались на прошлых встречах.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью российскому "Коммерсанту".

По его словам, у переговорщиков сейчас около 10 разных предложений, которые касаются прекращения огня и вывода оккупационных войск с украинских территорий.

"Сейчас это все находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее. Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра", - продолжил советник главы ОП и добавил, что проводить следующие раунды переговоров для диалога нет смысла.

При этом Подоляк заявил, что переговорщики договорились не раскрывать СМИ содержание переговоров в Беларуси до утверждения ключевых позиций.

Как отметил советник главы ОП, договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным" - в документе необходимо прописывать прекращение войны как таковой, вывод войск РФ и мирные соглашения. Кроме того, Киев рассчитывает на включение четвертого пункта, который предусматривает выплату компенсации за разрушенную инфраструктуру.

"У нас же, к сожалению, несмотря на все заявления о том, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, удары наносились очень часто и в последнее время особенно интенсивно, по гражданской инфраструктуре. Она сильно разрушена, особенно в приграничных областях, в части центральных областей. Соответственно, должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться. Это, извините, суммы в миллиардах долларов, если берем предварительную оценку", - заявил советник главы ОП.

Также по мнению Подоляка, стороны подходят к компромиссу и "российская сторона гораздо адекватнее уже смотрит" на ситуацию.

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