Как пишет Politeka.net, Украина уже 18-е сутки сдерживает оккупационные войска России, которые по приказу Владимира Путина вторглись на украинскую территорию 24 февраля. Австрийский эксперт по безопасности Густав Грессель для "Радио Свобода" рассказал, сколько российские войска собираются еще воевать.

"Я думаю, они будут пытаться дотянуть до первого апреля, когда их новые военнообязанные будут мобилизованными, а старые - демобилизованными. Они, конечно, будут пытаться давить на старых, чтобы те подписывали новые контракты и продолжали воевать. Поэтому, я считаю, мы не видим мирного решения или каких-то намерений серьезных переговоров с российской стороны. Россия сейчас будет пытаться вести войну в более традиционный, более советский способ, чем тот, которые мы привыкли видеть молниеносные войны в в 21-м веке", - сказал эксперт по видеосвязи.

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