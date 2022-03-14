На військовому параді в Києві минулого року льотчик Олександр Мариняк вів за собою ланцюг Мі-24.

У боях за Київ загинув військовий льотчик Олександр Мариняк. Восени 2021 року він звільнився з ЗСУ, але після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого повернувся в бригаду. Про це в Facebook повідомив його товариш Василь Мулик.

"Всі звали його Марік. Він звільнився з ЗСУ минулої осені – вислуга, пенсія, все добре. Влаштувався в авіацію Національної поліції, почав літати на Н-145. Потім було 24 лютого, і Марік повернувся в бригаду. Сів у кабіну своєї улюбленої "двадцятьчетвірки" (Мі-24) і гасив москальських сволот... Мені не вистачає слів. Вічного польоту, друже!" – написав Мулик.

Вертоліт Мариняка збили 8 березня під Києвом, разом з ним загинув льотчик-оператор Іван Беззуб. Олександр був миротворцем у Ліберії та Конго, також він воював у 2014 році на Донбасі. Поховали пілота 12 березня в Бродах. У Олександра Мариняка залишилися дружина і діти.

Нагадаємо, український актор і боєць тероборони поліг під Києвом, з'явилися подробиці.

Як повідомляла Politeka, бійці ЗСУ знищили полковника з Росії.

Також Politeka писала, що окупанти застрелили голову Гостомельської ОТГ, коли той оздавав хліб голодним і ліки хворим.