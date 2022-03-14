Вариантов для оккупантов только два, и ни один им точно не понравится.

Наши разведчики опубликовали имена некоторых летчиков-оккупантов, вылетающих на бомбежки Украины с Крымского полуострова

Перечень российских военных преступников, регулярно бомбящих мирные города Украины, и которые "несут службу" в 43-м отдельном морском штурмовом авиационном полку страны-агрессора, дислоцирующемся в городе Саки, во временно оккупированном Крыму, обнародован на официальной странице Главного управления разведки

Министерства обороны Украины.

Как пишут в ГУР МОО, определенным пилотам этой воинской части все же немного повезло, поскольку их сбили, после чего они попали в плен ВСУ.

Впрочем, остальным "оркам" вряд ли повезет - они либо погибнут от рук наших военных, либо не смогут катапультироваться из-за саботажа российских "политруков".

"Гарантируем, что они вполне почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!" - дали обещание украинские разведчики.

В нижеуказанном списке можно ознакомиться с именами, датами рождения, и частично - с фотоснимками и контактами этих оккупантов:

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ВСУ сбили еще несколько самолетов и вертолетов оккупантов.

Также ранее мы информировали о том, что в МВД Украины раскрыли планы "русской орды".

А до этого наш портал сообщали о том, что стали известны последствия бомбежки телебашни в Ровно.