За последние сутки наши воины сбили несколько летательных аппаратов "русской орды"

О том, что за последние 24 часа, на понедельник, 14-е марта, силы противовоздушной обороны уничтожили несколько самолетов, вертолетов и БПЛА российских оккупантов, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Командование Воздушных сил ВСУ.

В частности, на одном из стратегических направлений под Киевом, группа самолетов врага, состоящая из Су-35, Су-34 и Су-25, попыталась совершить ракетно-бомбовый удар по укреплениям защитников Украины. Истребители Воздушных сил Украины противостояли превосходящим силам оккупантов, чем воспользовалась противовоздушная оборона, выпустив зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.

По предварительной информации было отмечено не менее 3-х попаданий по самолетам российских оккупантов. Но и это еще не все: зенитные ракетные войска проинформировали об "утилизации" еще 3-х вертолетов противника, включая 1 БПЛА.

Также, утром этого понедельника, 14-го марта, согласно сведениям, поступившим от оперативного командования "Север", наше ПВО уничтожило еще 1 самолет противника.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Мариуполь пережил около 100 авиаударов противника.

Также ранее мы информировали о том, что снаряд оккупантов попал в многоэтажку в Киеве.

А до этого наш портал сообщали о том, что "орки" отказываются выполнять приказы своего недалекого командования.