Он отметил, что на Украину напали именно российские войска, а украинские защитники обороняются и борятся за свою Родину.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что украинцы борются за свою свободу и желание быть часть европейского сообщества.

Об этом Шевченко рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Андрей Шевченко подчеркнул, что Россия сознательно врет всему миру и своим гражданам, называя войну так называемой "спецоперацией".

"Это не конфликт, это не спецоперация, как это хотят подать. Это агрессия, преступление против мирных жителей. У нас никто не хотел в это верить, вплоть до последнего. Мы не могли представить, что Россия способна на такое. Нам это казалось невозможным", - заявил тренер.

Он отметил, что на Украину напали именно российские войска, а украинские защитники обороняются и борятся за свою Родину.

"Мы боремся и будем бороться за нашу свободу и наши права. Мы хотим стать ближе к Европе. Мы ни на кого не нападали, мы только защищаемся", – отметил легендарный футболист.

Напомним, Андрей Шевченко рассказал о маме и сестре, оставшихся в Киеве.

Как сообщала Politeka, Андрей Шевченко не смог сдержать слез в прямом эфире.

Также Politeka писала, жена уволенного из "Дженоа" Андрея Шевченко обнародовала его редкое фото с сыном.