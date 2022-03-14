Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что украинцы борются за свою свободу и желание быть часть европейского сообщества.
Об этом Шевченко рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Андрей Шевченко подчеркнул, что Россия сознательно врет всему миру и своим гражданам, называя войну так называемой "спецоперацией".
"Это не конфликт, это не спецоперация, как это хотят подать. Это агрессия, преступление против мирных жителей. У нас никто не хотел в это верить, вплоть до последнего. Мы не могли представить, что Россия способна на такое. Нам это казалось невозможным", - заявил тренер.
Он отметил, что на Украину напали именно российские войска, а украинские защитники обороняются и борятся за свою Родину.
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"Мы боремся и будем бороться за нашу свободу и наши права. Мы хотим стать ближе к Европе. Мы ни на кого не нападали, мы только защищаемся", – отметил легендарный футболист.
Напомним, Андрей Шевченко рассказал о маме и сестре, оставшихся в Киеве.
Как сообщала Politeka, Андрей Шевченко не смог сдержать слез в прямом эфире.
Также Politeka писала, жена уволенного из "Дженоа" Андрея Шевченко обнародовала его редкое фото с сыном.