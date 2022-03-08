Професійний спортсмен в ефірі італійського телеканалу розповів про те, що відчуває, спілкуючись зі своїми родичами, які зараз перебувають в Україні під бомбардуваннями російських окупантів.
"Це жах, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей і людей похилого віку, які не можуть виїхати. Це схоже на страшний сон, здається, що завтра я прокинуся і повернуся до нормального ... життя,але я розумію, що цього не станеться... Така реальність", - сказав Шевченко.
Розповідаючи про те, що зараз переживає Україна, футболіст не зміг стримати своїх емоцій і заплакав.
Він також вирішив нагадати світу про те, що українці самі прийняли рішення бути частиною Європи.
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"Це було наше народне рішення. Зеленський-великий президент, що веде нас до нашої свободи і незалежності», - заявив Шевченко.
З самого початку війни знаменитий футболіст використовує своє становище для того, щоб привертати увагу жителів усього світу до проблем України. Раніше він вже неодноразово виступав з патріотичними заявами на тлі розв'язаної Росією війни.
Нагадаємо, Андрій Шевченко виступив із закликом через ситуацію в Україні.
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