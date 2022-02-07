Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 43-річна американська модель польського походження Крістен Пазік, яка вийшла заміж за українського футболіста Андрія Шевченка у 2004 році, часто ділиться із шанувальниками особистими фото та публікує світлини з сім’єю.

Цього разу Крістен Пазік показала фото чоловіка Андрія, якого звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу "Дженоа", з їхнім сином Крістіаном, який також займається футболом.

"Сімейний час. Немає кращих ліків", - написала Крістен Пазік.

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Зауважимо, що за 18 років шлюбу Андрій Шевченко та Крістен Пазік народили четверо синів: Крістіана, Джордана, Олександра та Райдер Габріель.

Раніше Politeka повідомляла, що в мережі спливли фото Горбунова до популярності: "Схожий на Андрія Шевченко".

Нагадаємо, що "Динамо" в день народження Андрія Шевченка зганьбилося на всю Європу: "Вибачте, але це прірва".

Також Politeka писала, що дружина Шевченка обнародувала серію його невідомих фото, від дитини до легендарного футболіста: "Король".