Пострадают жители не только Украины, но и всей Европы.

Российские оккупанты опять повредили линию электропередач, обеспечивающую питание ЧАЭС

О том, что линия, через которую обеспечивалось энергоснабжение не только ЧАЭС, но и Славутича, вновь частично уничтожена "русской ордой", на своей странице в соцсети Facebok, информирует " Укрэнерго ".

Как стало известно, в минувшее воскресенье, 13-го марта, ремонтной бригадой "Укрэнерго" была восстановлена высоковольтная линия электропередач, поставляющая электричество на Чернобыльскую АЭС и в Славутич.

Около 7 часов вечера, на линию подали напряжение, и возобновили энергоснабжение инфраструктуры ЧАЭС и Славутич. Впрочем, полностью закончить данные работы так и не удалось, поскольку оккупанты вскоре опять повредили линию.

Таким образом, ремонтникам "Укрэнерго" необходимо опять выезжать на оккупированную территорию рядом с ЧАЭС, и отыскать, а также ликвидировать еще одно повреждение.

Отметим, ЧАЭС - важный объект, который не в состоянии оставаться без стабильного энергопитания. Только беспрепятственный и экстренный допуск ремонтных бригад "Укрэнерго" к разрушенной линии, и последующий ремонт, помогут не допустить повторной катастрофы на ЧАЭС.

Под угрозой находится не только территория Украины, но и всей Европы в целом.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что стали известны имена и данные летчиков, которые бомбят жителей Украины.

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