Такого резерва для России на украинских просторах очень мало. При этом они будут менее боеспособными, чем те, кто уже принял участие в войне.

В эфире телеканала "24" советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может привлечь к войне в Украине еще около 10 тысяч иностранных наемников.

Однако мобилизация новых военных сил страной-агрессором не приведет к успеху в войне в Украине, поскольку украинская армия достаточно эффективно противостоит противнику.

По словам Арестовича, РФ не может рассчитывать на какую-либо значительную поддержку среди наемников, а потому пополнить ряды своей армии может примерно 10 тысячами боевиков из стран Востока и Африки.

"Если мы убиваем по тысяче солдат РФ в день, то представьте, насколько хватит этих 10 тысяч. Ну, хватит на 10 дней", – предположил Арестович.

Напомним, Арестович рассказал о плачевном положении российских военных.

Как сообщала Politeka, Арестович сообщил приятные новости с фронта.

Также Politeka писала, оккупанты понесли потери и решили отомстить, Арестович раскрыл детали.