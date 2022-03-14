В эфире телеканала "24" советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может привлечь к войне в Украине еще около 10 тысяч иностранных наемников.
Однако мобилизация новых военных сил страной-агрессором не приведет к успеху в войне в Украине, поскольку украинская армия достаточно эффективно противостоит противнику.
По словам Арестовича, РФ не может рассчитывать на какую-либо значительную поддержку среди наемников, а потому пополнить ряды своей армии может примерно 10 тысячами боевиков из стран Востока и Африки.
"Если мы убиваем по тысяче солдат РФ в день, то представьте, насколько хватит этих 10 тысяч. Ну, хватит на 10 дней", – предположил Арестович.
Напомним, Арестович рассказал о плачевном положении российских военных.
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Как сообщала Politeka, Арестович сообщил приятные новости с фронта.
Также Politeka писала, оккупанты понесли потери и решили отомстить, Арестович раскрыл детали.