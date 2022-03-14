Президент Украины снова обратился к НАТО, предупредив о вероятных последствиях непринятия определенных решений
То, что
По словам Владимира Зеленского, он еще в 2021-м году предостерегал всех лидеров НАТО: если против России не введут жесткие превентивные санкции, она пойдет войной на Украину. И, как оказалось, Зеленский был прав.
"Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - подчеркнул Президент Украины.
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Стоит напомнить - сегодня, в понедельник, 14-го февраля, наши ПВО сбили еще одну крылатую ракету, запущенную в сторону Киева: обломки свалились на Куреневку. Пока что информация, касающаяся пострадавших и масштаба разрушений все еще уточняется.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что
над Киевом силы ПВО сбили крылатую ракету.
Также ранее мы информировали о том, что "Призрак Киева" предупредил российских оккупантов.
А до этого наш портал сообщали о том, что в МВД Украины раскрыли планы оккупантов.