Президент Украины снова обратился к НАТО, предупредив о вероятных последствиях непринятия определенных решений

То, что Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от государств, входящих в состав Североатлантического альянса, закрыть воздушное пространство над нашей страной от ракет "русской орды", иначе аналогичные ракеты, скорее всего, будут падать и на территории стран НАТО, свидетельствует публикация Президента Украины, размещенная в социальной сети Facebook.

По словам Владимира Зеленского, он еще в 2021-м году предостерегал всех лидеров НАТО: если против России не введут жесткие превентивные санкции, она пойдет войной на Украину. И, как оказалось, Зеленский был прав.

"Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - подчеркнул Президент Украины.

Бомбежка, ракетные удары

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Бомбежка, ракетные удары

Бомбежка, ракетные удары

Бомбежка, ракетные удары

Бомбежка, ракетные удары

Бомбежка, ракетные удары

Бомбежка, ракетные удары

Бомбежка, ракетные удары

Бомбежка, ракетные удары

Бомбежка, ракетные удары

Бомбежка, ракетные удары

Стоит напомнить - сегодня, в понедельник, 14-го февраля, наши ПВО сбили еще одну крылатую ракету, запущенную в сторону Киева: обломки свалились на Куреневку. Пока что информация, касающаяся пострадавших и масштаба разрушений все еще уточняется.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что
над Киевом силы ПВО сбили крылатую ракету.

Также ранее мы информировали о том, что "Призрак Киева" предупредил российских оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что в МВД Украины раскрыли планы оккупантов.