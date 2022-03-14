Если не закрыть небо, то судьба Украины ожидает и страны НАТО.

Президент Украины снова обратился к НАТО, предупредив о вероятных последствиях непринятия определенных решений

То, что Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от государств, входящих в состав Североатлантического альянса, закрыть воздушное пространство над нашей страной от ракет "русской орды", иначе аналогичные ракеты, скорее всего, будут падать и на территории стран НАТО, свидетельствует публикация Президента Украины, размещенная в социальной сети Facebook.

По словам Владимира Зеленского, он еще в 2021-м году предостерегал всех лидеров НАТО: если против России не введут жесткие превентивные санкции, она пойдет войной на Украину. И, как оказалось, Зеленский был прав.

"Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - подчеркнул Президент Украины.

Стоит напомнить - сегодня, в понедельник, 14-го февраля, наши ПВО сбили еще одну крылатую ракету, запущенную в сторону Киева: обломки свалились на Куреневку. Пока что информация, касающаяся пострадавших и масштаба разрушений все еще уточняется.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что

над Киевом силы ПВО сбили крылатую ракету.

Также ранее мы информировали о том, что "Призрак Киева" предупредил российских оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что в МВД Украины раскрыли планы оккупантов.