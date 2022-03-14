Якщо не закрити небо, то доля України очікує і країни НАТО.

Президент України знову звернувся до НАТО, попередивши про ймовірні наслідки неприйняття певних рішень

Те, що Володимир Зеленський в черговий раз зажадав від держав, що входять до складу Північноатлантичного альянсу, закрити повітряний простір над нашою країною від ракет "російської орди", інакше аналогічні ракети, швидше за все, будуть падати й на території країн НАТО, свідчить публікація Президента України, розміщена в соціальній мережі Facebook.

За словами Володимира Зеленського, він ще у 2021-му році застерігав усіх лідерів НАТО: якщо проти Росії не введуть жорсткі превентивні санкції, вона піде війною на Україну. І, як виявилося, Зеленський мав рацію.

"Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це тільки питання часу", - підкреслив Президент України.

Варто нагадати - сьогодні, в понеділок, 14-го лютого, наші ППО збили ще одну крилату ракету, запущену в бік Києва: уламки звалилися на Куренівку. Поки що інформація, що стосується постраждалих і масштабу руйнувань все ще уточнюється.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що

над Києвом сили ППО збили крилату ракету.

Також раніше ми інформували про те, що "Привид Києва" попередив російських окупантів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що у МВС України розкрили плани окупантів.