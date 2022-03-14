Такого резерву для Росії на українських просторах дуже мало. При цьому вони будуть менш боєздатними, аніж ті, хто вже взяв участь у війні.

В ефірі телеканалу "24" радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може залучити до війни в Україні ще близько 10 тисяч іноземних найманців.

Однак мобілізація нових військових сил країною-агресором не призведе до успіху у війні в Україні, оскільки українська армія досить ефективно протистоїть противнику.

За словами Арестовича, РФ не може розраховувати на будь-яку значну підтримку серед найманців, а тому поповнити ряди своєї армії може приблизно 10 тисячами бойовиків з країн Сходу і Африки.

"Якщо ми вбиваємо по тисячі солдат РФ в день, то уявіть, наскільки вистачить цих 10 тисяч. Ну, вистачить на 10 днів"– - припустив Арестович.

Нагадаємо, Арестович розповів про жалюгідне становище російських військових.

Як повідомляла Politeka, Арестович повідомив приємні новини з фронту.

Також Politeka писала, окупанти зазнали втрат і вирішили помститися, Арестович розкрив деталі.