В ефірі телеканалу "24" радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може залучити до війни в Україні ще близько 10 тисяч іноземних найманців.
Однак мобілізація нових військових сил країною-агресором не призведе до успіху у війні в Україні, оскільки українська армія досить ефективно протистоїть противнику.
За словами Арестовича, РФ не може розраховувати на будь-яку значну підтримку серед найманців, а тому поповнити ряди своєї армії може приблизно 10 тисячами бойовиків з країн Сходу і Африки.
"Якщо ми вбиваємо по тисячі солдат РФ в день, то уявіть, наскільки вистачить цих 10 тисяч. Ну, вистачить на 10 днів"– - припустив Арестович.
Нагадаємо, Арестович розповів про жалюгідне становище російських військових.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Війська РФ скинули бомбу на місто в Миколаївській області, відео: люди під завалами
Австрійський експерт розповів, скільки Росія буде вести війну: "Я думаю, вони будуть намагатися дотягнути до..."
Четвертий раунд переговорів, у Зеленського повідомили, коли чекати та що змінилося: "Російська сторона вже…"
Як повідомляла Politeka, Арестович повідомив приємні новини з фронту.
Також Politeka писала, окупанти зазнали втрат і вирішили помститися, Арестович розкрив деталі.